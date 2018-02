De dangeureux fugitifs retrouvés par la police de Casablanca

Les 4 prévenus, à savoir le principal acteur, son complice et les deux femmes, ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cet acte criminel.

Les enquêtes et investigations menées par les services de police ont démontré que les deux mis en cause ont pu prendre la fuite juste après avoir commis cet acte d’agression, avant leur localisation dans la ville d’Errahma aux environs de Casablanca, en compagnie de deux femmes, qui étaient au courant de cet acte criminel, souligne la DGSN.

La police de Casablanca a procédé, vendredi après-midi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de surveillance du territoire national, à l’arrestation de 4 individus, dont 2 femmes pour leur implication dans une affaire d’homicide volontaire, participation et non révélation de crime.