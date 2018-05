Dar Bouazza: un chantier provoque la colère des habitants

On est au 13ème jour du mois sacré et les spéculations vont déjà bon train pour la date d’Aïd Al Fitr.

La démolition et la reconstruction d’un pont au Oued Merzeg dans la région de Dar Bouazza, à Casablanca, a provoqué la colère des habitants. Selon Hespress, les travaux ont lourdement perturbé la circulation, coupé les routes et pollué la mer, poussant les riverains à fustiger les responsables.