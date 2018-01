Cure de jouvence dans les rangs des officiers des FAR

Des sources du journal affirment que cela n’a nul rapport avec le projet de vente du matériel militaire d’occasion auquel le roi Mohammed VI a opposé un niet catégorique, dans le souci de préserver la sécurité et la quiétude des citoyens. Il s’agit plutôt d’une cure de jouvence, de l’introduction de sang neuf, au sein de plusieurs services des FAR, particulièrement dans la zone sud du Royaume.

Sous la houlette du général de division et inspecteur général des Forces armées royales, Abdelfettah Louarak, le Service matériel des FAR connaîtra certains changements, rapporte le quotidien Al Massae.