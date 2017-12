L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Le journal Assabah confie que la 2ème chaîne nationale a décidé de faire passer à la trappe plusieurs autres programmes, comme « Nghanniwha Maghribia », pour des raisons financières. Prônant désormais la politique de l’austérité, les responsables de 2M ont arrêté les deux émissions parce que les invités étaient payés. Les personnalités qui assistaient, en effet, à « Massar », présentée par l’indémodable Atiq Benchiguer, touchaient pas moins de 60000 dirhams tandis que les chanteurs et musiciens de « Nghanniwha Maghribia » étaient payés à minimum 10000 par personne. De quoi mettre davantage dans le rouge les comptes de 2M qui sombre depuis quelques mois dans une redoutable crise financière. En revanche, l’émission « Ki Kounti w Ki Wlliti », de Hicham Mesrar, a réussi à tirer son épingle du jeu, poursuivant tranquillement sa route. Le journal rapporte que l’émission de divertissement a été sauvée parce que ses invités venaient gratuitement. Même son de cloche pour « Rachid Show », l’émission phare de 2M qui compte à son actif une myriade de sponsors. Son présentateur, Rachid Allali, est, cependant, appelé, à partir d’aujourd’hui, à «choper» les invités en visite à Casablanca pour éviter à la chaîne de les prendre en charge. Assabah ajoute également que 2M est en train de couler malgré ses tentatives pour sortir la tête de l’eau. «Les employés ne sont pas payés à temps, les factures d’eau, d’électricité et de téléphone non plus» explique le journal, soulignant que des négociations sont en cours avec des investisseurs émiratis pour sortir la chaîne de sa crise.