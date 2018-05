CRI au Maroc: ce qui va changer

La troisième mesure porte sur les décrets concrétisant les décisions de transfert des pouvoirs des autorisations administratives sectorielles des administrations centrales aux régions. « Ces décrets ont pour objectif de fixer et préciser les prérogatives en matière de délivrance des autorisations sectorielles au niveau central et régional. (…) L’adoption de l’ensemble des décisions de transfert des pouvoirs est prévue avant la fin de l’année », note l’hebdomadaire.

La première est la loi visant à transformer les CRI en établissements publics. L’avant-projet de loi est prêt et le texte est actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement. Il va préciser les détails techniques de ces établissements, leurs compositions, fonctions, prérogatives, etc.