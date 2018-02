Crash d’avion iranien: Mohammed VI écrit à Hassan Rohani

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président iranien, Hassan Rohani, suite au crash d’un avion de ligne dans le sud-ouest du pays.

Dans son message, le roi affirme avoir appris avec une « grande affliction » la nouvelle du crash d’un avion de ligne iranien au sud de la province d’Ispahan, causant la mort de tous les passagers.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI a exprimé au président Rohani, et à travers lui aux familles des victimes éplorées et au peuple iranien frère, ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d’entourer les victimes de sa Sainte Miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches.

L’épave d’un avion de ligne iranien qui s’est écrasé dimanche dernier, avec 66 personnes à bord dans une zone montagneuse, a été localisée, a annoncé ce mardi un porte-parole des Gardiens de la révolution, l’armée d’élite du pays.