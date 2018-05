Course poursuite hollywoodienne à Ouarzazate (Vidéo)

D’après la DGSN, les investigations menées par les services de sûreté ont permis de localiser rapidement la voiture de location utilisée par les deux suspects à Ouarzazate, contenant une partie de l’argent volé et la matraque électrique employée dans l’agression. Une opération sécuritaire effectuée ultérieurement a permis l’arrestation des mis en cause dans la même ville, en possession d’une autre partie des biens dérobés lors de cet acte criminel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause, âgés de 28 et 30 ans, se sont emparés d’une somme d’argent atteignant 100.000 dirhams d’une agence, après avoir agressé une employée à l’aide d’une matraque électrique.

La région de Ouarzazate a été le théâtre le 26 avril d’une course poursuite spectaculaire entre la police et deux inconnus qui étaient à bord d’une Range Rover banche en provenance de Zagora.