Course-poursuite à Rabat: ce qui s’est réellement passé (Vidéo)

A Rabat, le mis en cause s’est obstiné, échappant encore une fois à la police au niveau d’un rond-point. Cette dernière a ainsi entamé une véritable course-poursuite et a dû sortir les armes pour arrêter la voiture. Mais il n’y a pas eu de tirs de sommation.

Elle a souligné que le conducteur de la voiture, une Ford Fiesta, a refusé de se soumettre au contrôle des gendarmes dans un barrage entre Kénitra et Salé. Ces derniers ont communiqué à la police la marque de la voiture et son numéro d’immatriculation pour l’arrêter.