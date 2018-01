Coup de froid entre le Maroc et l’Espagne ?

Plusieurs médias locaux, qui avaient relayé le programme de la visite royale au FITUR (Forum International de Tourisme de Madrid), avaient annoncé que le couple royal n’allait s’arrêter que devant quelques stands, à savoir ceux de quatre villes espagnoles: Aragón, Valencia, Galicia et Madrid. En ce qui concerne les pavillons internationaux, il n’allait visiter que celui de l’Inde et de l’Algérie. Mais pourquoi un tel choix?

Une mini-crise entre le Maroc et l’Espagne se pointerait-elle à l’horizon? Certains événements, comme l’annulation de la visite officielle au Maroc du roi Felipe VI et de son épouse Letizia, pourraient laisser planer le doute.