Contrainte par corps: ce que prévoient les autorités

Il est aussi important de communiquer sa nouvelle adresse, en cas de déménagement. Une amende de 200 DH, majorée de 10% par mois est prévue si le contrevenant ne donne pas sa nouvelle adresse à l’administration. « Si l’arrestation intervient sur la base d’une procédure régulièrement suivie, le condamné peut s’acquitter de l’amende sur le champ et être libéré », note le juriste Abderrahim Bouhmidi à L’Economiste. « Dans le cas contraire, le condamné est en droit de contester la régularité de la procédure », ajoute-t-il. Et de conclure: « si la procédure est entachée d’irrégularité, la libération du condamné s’impose ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK