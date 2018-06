Conseil national de la presse: les résultats des élections

Ces journalistes ont dénoncé « les irrégularités flagrantes dans la composition de la commission de supervision, dont certains membres n’ont pas respecté l’impartialité requise et ce en se portant candidats pour le Conseil, dans une violation évidente des dispositions juridiques, déontologiques et professionnelles ».

Ces élections, boycottées par deux listes sur les trois qui étaient en lice, à savoir la liste « Le Changement » et celle de la « Fidélité et responsabilité », ont connu un taux de participation de 43,3% dans la catégorie des « Journalistes professionnels ».