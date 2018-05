Condamnation de Bernani: le procureur du roi met les choses au clair

Le procureur a par ailleurs rappelé que l’intéressée a assisté, avec son avocat Me Mohamed Ziane, à la première audience de son procès le 3 avril 2018, à l’issue de laquelle elle a été tenue au courant du report de son procès au 17 avril du même mois, avant sa condamnation ce mardi 24 avril à six mois de prison ferme.

Ce mardi, Afaf Bernani, une « plaignante » du journaliste Taoufik Bouachrine, a été condamnée par le tribunal de première instance de Casablanca à six mois de prison ferme et à une peine d’amende de 1000 dirhams. Elle était poursuivie pour « diffamation de la PJ » et « fausse déclaration ».