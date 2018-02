Comment un téléphone volé en Espagne a été retrouvé au Maroc

L’anecdote est assez surprenante. Un iPhone d’une valeur de plus de 700 euros, volé en Espagne a été retrouvé au Maroc, puis rapporté jusqu’à son propriétaire.

C’est tout simplement grâce au IMEI (International Mobile Equipment Identity), qui est le numéro donné et unique à chaque smartphone, qu’il a été retrouvé. Après une plainte déposée, la police espagnole s’est rendue compte, grâce à ce numéro, que le téléphone était en dehors de l’Union Européenne et a finalement réussi à le localiser. Même lorsque la carte SIM change, ce numéro IMEI ne change pas et il est possible de le retrouver. La police espagnole a donc contacté son homologue marocaine afin de mettre la main sur le nouveau propriétaire de l’iPhone.

Le téléphone a finalement été rendu à son propriétaire, mobilisant ainsi la police espagnole et celle du Maroc. D’abord contacté par téléphone par la police, le nouveau propriétaire du téléphone a déclaré aux agents marocains, qu’il l’avait acheté à un ami qui vivait en Espagne. Après enquête, les autorités espagnoles ont arrêté un homme de 27 ans à Burlada, précise le site local Navarra.

Le numéro IMEI est une série de 15 à 17 chiffres, inscrit sous la batterie de votre téléphone portable et sur le coffret que vous recevez lors de l’achat du téléphone portable. Chaque téléphone en possède un. Les voleurs sont prévenus…

