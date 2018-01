Comment le PDG de la RAM va propulser la compagnie d’ici deux ans

« Néanmoins, la rentabilité du Groupe n’a pas évolué de la même manière en raison du tarif du kérosène, la RAM ayant enregistré sur une année une augmentation de 23% des coûts des hydrocarbures », précise Abdelhamid Addou. Il a également expliqué que malgré la progression du chiffre d’affaires et du trafic, ainsi que le recours au hedging à hauteur de 50% des achats de carburant, la hausse impacte in fine la rentabilité.

« Cette performance est due à plusieurs facteurs, notamment une agressivité sur le plan commercial, l’écoute des clients et l’ouverture d’un certain nombre de routes aériennes », peut-on lire.

L’année dernière, la RAM avait fait l’acquisition de trois Dreamliner additionnels. Ce programme de huit avions additionnels, dont quatre appareils 737 Max, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement visant à donner une nouvelle impulsion à la compagnie, après la finalisation, avec succès, du dernier contrat-programme signé entre la RAM et l’Etat (2011-2016) afin de restructurer l’entreprise et la rendre plus saine financièrement.

On peut avancer sans hésiter que Abdelhamid Addou, qui a pris la rênes de la Royal Air Maroc en 2016, est en train de marquer des points et de hisser la compagnie à un niveau jamais atteint auparavant.