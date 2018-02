Collecte de sang: les villes concernées par la pénurie au Maroc

Au sujet de la caravane de don de sang, le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine souligne: « il faut garder à l’esprit deux éléments essentiels, le premier est de considérer que le don de sang est un devoir national et le deuxième élément consiste à responsabiliser les citoyens et les établissement hospitaliers sur l’importance de venir en aide aux malades qui ont besoin de sang ».

Mohamed Benajiba, Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, déclare à Le Site info: « Les grandes villes telles que Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech sont les plus vulnérables au manque de sang, contrairement aux petites villes du royaume ».