Le club de football préféré de Moulay El Hassan, selon El Pais

Le prince Moulay El Hassan ne cesse de faire la Une des quotidiens espagnols. Après El Mundo, un autre média espagnol parle du prince héritier.

L’article d’El Mundo, sous le titre de « Moulay El Hassan, l’héritier précoce du Maroc », avait évoqué les études du prince, sa maîtrise du français, anglais, espagnol et arabe et son style vestimentaire. El Pais, lui, s’intéresse un peu plus au côté sportif du jeune prince, qui serait fan du Barça et de Lionel Messi.

Le journal rappelle également le jour où le prince Moulay El Hassan, fan du Barça, avait remis à Iker Casillas et aux joueurs du Real Madrid la Coupe pour le mondial des clubs qui a eu lieu à Marrakech en 2014.

Le quotidien affirme que le jeune prince, contrairement à son père qui aimait le jet-ski et le billard dans son enfance, est un passionné d’équitation, de football, de basketball et de ski.

Faiza Rhoul