Cité Mohammed VI Tanger Tech: El Omari hors course?

Le projet pharaonique sino-marocain, Cité Mohammed VI Tanger Tech, date de l’année dernière et consiste en la construction d’une ville industrielle aux environs de la capitale du Détroit. Le quotidien Al Akhbar rapporte qu’il a été décidé de transférer le siège de la société qui en est chargée de Tanger à Casablanca.

Cette décision des autorités compétentes aurait été évoquée vendredi dernier, lors de la session extraordinaire tenue au siège de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ilyas El Omari, président de la Région, a minimisé la portée de ce transfert et a laconiquement déclaré que ce n’est que « provisoire ».

Le patron du parti du Tracteur semble ignorer que cette décision, d’après des sources proches du dossier, signifie qu’il est désormais persona non grata en ce qui concerne le projet Cité Mohammed VI Tanger Tech. Ceci, sachant que la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont il est le président, est actionnaire du projet à hauteur de 5%. Et le fait que le siège de la société ait été transféré à Casablanca signifie sûrement que « l’accès à la prise de décision et au contrôle », selon ses propres déclarations il y a un an, ne sera plus du ressort d’El Omari.

