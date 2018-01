Cigarettes: voici les marques dont les prix vont augmenter au Maroc

D’un autre côté, l’Etat et les sociétés marocaines de tabac souhaitent lutter contre le marché noir et présenter des cigarettes « de qualité », ajoute notre source.

Une source de Le Site info affirme que cette hausse découle de celle des impôts décidée par le gouvernement. La première augmentation qui a touché les cigarettes date de juillet dernier et celle du 1er janvier courant sera suivie par une troisième, à partir du 1er janvier 2019. Ce sont notamment les marques Casa, Basic, Kasbah, Olympic bleue et Maghreb qui sont concernées.