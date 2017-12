Cigarettes: les prix vont augmenter au Maroc

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs! Le prix du tabac brun connaîtra une hausse d’un à deux dirhams à partir du 1er janvier 2018. D’après une source de Le Site info, cette décision est due à l’augmentation de la TVA qui a été imposée par le gouvernement. Cette hausse de prix se fait, d’ailleurs, en tranches: la première a été annoncée en juillet 2017, la deuxième et la troisième auront lieu respectivement les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019.

Le prix des paquets de « cigarettes des pauvres » a également connu une hausse en juillet 2017 d’un à deux dirhams, au grand bonheur du gouvernement qui a vu ses recettes fiscales monter en flèche. Si 2018 promet d’être juteuse, la même source met en garde contre les hausse des prix des cigarettes en 2019 qui pourrait impacter les ventes et détourner les consommateurs au marché informel.

« L’Etat et les entreprises de tabac annoncent la guerre contre le marché noir et souhaitent proposer des cigarettes de bonne qualité. Pourtant, ces hausses de prix de plus en plus fréquentes, pousseront le consommateur au revenu limité à se jeter dans les bras des vendeurs de cigarettes à la sauvette », explique la source. Et de préciser que ces derniers tiennent les rênes du marché, ce qui impactera négativement les revenus des entreprises de tabac. On apprend, d’ailleurs, que le Maroc compte 300.000 vendeurs de cigarettes à la sauvette.

Noura Mounib