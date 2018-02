Chefchaoun: ceux qui voulaient s’immoler par le feu ont été relaxés

Les sources de Le Site info ont également révélé que les enseignants n’ont pas été entendus concernant le chef d’accusation d’immolation par le feu. A noter aussi que le parquet général était intervenu pour faire cesser le sit-in des concernés et avait ordonné l’arrestation de nombre d’entre eux. Ce qui avait provoqué l’ire du corps pédagogique de la ville, ainsi que celui d’associations des droits de l’Homme et de partis politiques.

