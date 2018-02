Chefchaouen: la gendarmerie intercepte une grande quantité de haschich

Sur Instructions du parquet du ressort, les deux trafiquants ont été présentés à la justice et la quantité de stupéfiants saisie a été remise à l’administration des douanes et impôts, ajoute-t-on de même source. L’enquête est en cours pour déterminer d’éventuelles ramifications.

Les éléments de la Gendarmerie Royale de Tétouan ont procédé ce vendredi, à hauteur du Douar Had Bni Rzine, province de Chefchaouen, à l’interception et la saisie d’une voiture légère transportant 46 colis de chira sous forme de plaquettes, accusant un poids total d’une tonne 340 kg, ainsi qu’à l’interpellation des deux occupants du véhicule, indiquent les autorités locales de la province de Tétouan.