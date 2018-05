Changement d’heure au Maroc: préparez-vous à régler vos montres

Comme chaque année, le passage à l’heure d’été n’avait pas été apprécié par de nombreux citoyens au Maroc. En plus des critiques et des protestations des internautes, des médias, des élus de la Nation, ainsi que des représentants de la société civile, avaient exprimé leur désapprobation de ce rituel.

Maroc – Le mois sacré de Ramadan débutera jeudi 17 mai 2018. Et à cette occasion, l’heure légale (GMT) fera son retour. Ainsi, les Marocains retarderont leurs montres de 60 minutes dans la nuit du dimanche 13 mai. Ce changement de l’heure légale du Royaume vient en application du décret 2.13.781, promulgué le 28 septembre 2013. Ainsi qu’en application du décret du chef de gouvernement du 14 avril 2014, concernant le changement de l’heure légale. Rappelons que le passage à l’heure GMT+1 qui a été appliqué le dernier dimanche du mois de mars, ne s’applique pas au mois de ramadan pour des raisons pratiques. Il faudra donc encore s’adapter à ce changement d’heure et reculer les aiguilles de vos montres d’une heure à partir de dimanche 13 mai 2018.