Chada FM monte au créneau et défend le fqih Essekach

L’on n’est pas prêt dans nos murs d’oublier les propos polémiques, voire scandaleux pour certains, du fqih Abderrahmane Essekach, vendredi 19 courant, lors de l’émission « Dine wa dounia, sur les ondes de Chada FM.

Notre vénérable homme religieux avait soutenu, mordicus, que lors d’une relation extra-conjugale, la femme contracte un cancer du col de l’utérus. Ceci, car ses parties génitales ont inscrit « le code du sperme de son mari », lors de sa première relation sexuelle, et que toute… intrusion étrangère dans sa vulve est passible de cancer du col de l’utérus!

Ces allégations du fqih ont fait les choux gras des médias et des réseaux sociaux et la station privée de radio dénonce ce qu’elle appelle un « assaut médiatique ». Dans un communiqué, Chada FM défend bec et ongles son fqih dont les déclarations ont été utilisées « à tort et à travers » et auxquelles l’on a fait « dire plus qu’elles ne contiennent ».

Se targuant d’être la première radio culturelle du Royaume, Chada FM met au défi quiconque doutant qu’elle garantit la liberté d’expression, sans pour autant partager les idées et points de vue exprimés sur son antenne. Tout en dénonçant les articles publiés, presse papier et sites électroniques confondus, sur cette affaire de relations extra-conjugales et de cancer du col de l’utérus, le communiqué explicite que la radio n’a de compte à rendre ni à une personne, ni à une quelconque instance prétendant s’exprimer au nom de l’opinion publique.

LIRE AUSSI: Lettre ouverte au Ministre des Habous et des Affaires Islamiques

Seule la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) est habilitée et également autorisée, précise le communiqué, « à surveiller le contenu diffusé sur les ondes ».

Larbi Alaoui