Centrale Danone répond aux rumeurs de départ de Adil Benkirane

Suite à notre article où une source bien informée nous avait assuré que Adil Benkirane, directeur achat-amont laitier chez Centrale Danone, avait de grandes chances de quitter le navire, nous avons été contacté par une source autorisée de l’entreprise. Selon cette source, Adil Benkirane ne quittera pas Centrale Danone étant donné qu’il gère tout un écosystème de fermiers et producteurs de lait. « Adil Benkirane a fait ses preuves depuis 17 ans à la Centrale et ne risque pas de partir », ajoute cette même source.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK