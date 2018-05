Centrale Danone réagit aux rumeurs sur la qualité de ses produits

Beaucoup de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux concernant la qualité des produits de Centrale Danone.

Suite à ce qu’elle appelle des « fake news », la société indique dans un communiqué que « ces informations erronées touchent à la qualité des produits de Centrale Danone et pourraient altérer la confiance des consommateurs envers les produits de l’entreprise ».

« Centrale Danone dément vigoureusement ces rumeurs et fausses informations quant à la qualité de ses produits et tient à rassurer ses consommateurs », peut-on lire.

La société assure que son lait « fait l’objet d’un suivi rigoureux pendant le processus de production (…) La production est suivie et contrôlée par l’autorité de référence, l’ONSSA (office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) ».

Après avoir rappelé que ses usines sont certifiées FSSC22000 et disposent de toutes les reconnaissances d’hygiène et de sécurité alimentaire, Centrale rappelle que le Service Consommateurs de l’entreprise est disponible pour répondre à toutes les éventuelles questions relatives à ses produits.

S.L.