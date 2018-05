Centrale Danone: qualifiés de « traîtres », les internautes en colère

Il a rappelé, pour dissuader les boycotteurs, que 400.000 éleveurs se réveillent chaque jour à 4 heures, traient leurs vaches, traversent de longues distances, souvent en marchant, pour déposer leurs laits chez les coopératives. « Avec ce boycott, qui va consommer ces litres de laits ? D’autant plus que la production est excellente grâce aux pluies auxquelles on a eu droit cette année », s’est-il demandé, ajoutant que les Marocains ont besoin d’une prise de conscience pour éviter tout ce qui lèsera le pays.

«La légende dit que tu es un traître et que tu veux causer «la fitna» si tu ne bois pas le lait de Centrale», a écrit un internaute. «Cela fait des années que je ne bois pas le lait de Centrale Laitière. Suis-je un traître ?», s’est demandé un autre. «La plus grande traîtrise est de voler les citoyens», a tranché un autre.