Ce qu’il faut manger et ce qu’il faut éviter pendant Ramadan

Le ramadan est connu pour être le mois de tous les excès. Après une journée de privation, la plupart des Marocains mangent trop pendant le ftour.

Entre le ftour et le shour, l’apport calorique offert au corps est plus élevé qu’en temps normal. Alors comment manger sainement durant le mois du ramadan ?

Tout d’abord, s’hydrater. On ne le répétera jamais assez, après une journée de travail, le corps perd énormément d’eau. Pour éviter la déshydratation, il est préférable de boire par petites gorgées plutôt que d’avaler plusieurs grands verres d’eau à la suite.

Ensuite, au lieu de manger énormément lors du ftour, il est recommandé de diviser la nourriture en trois repas équilibrés.

Pour le ftour, il faut commencer par des aliments riches en sucre pour nourrir rapidement l’organisme. Les dattes et les fruits sont à privilégier pour cet apport. Une harira riche en sucres lents et en glucides permet au corps de se nourrir et d’apaiser la faim. Et enfin une boisson chaude. Ce premier repas ne doit pas être surchargé.

Il est préférable de prendre le dîner deux heures après la rupture du jeûne pour laisser le temps à l’organisme de digérer. Il est plus quantitatif que le ftour, mais pas trop pour ne pas dormir le ventre plein. Par exemple, un bouillon, du poisson et des légumes feront l’affaire.

Il ne faut pas négliger le shour car c’est le dernier repas avant la reprise du jeûne. L’eau doit être privilégiée. Il peut se composer de fruits, de pain, de fromage et de féculents.

Les aliments à éviter:

Les boissons gazeuses : trop riches en sucre ! Il est préférable d’opter pour un jus de fruits.

Les fritures : elles causent des indigestions. Il vaut mieux cuire ses aliments au four.

Les aliments trop riches en sucre : éviter leur excès. Le sucre procure au corps une sensation d’appétit.