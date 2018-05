Ce qui s’est passé ce vendredi à l’intérieur d’une banque à Tiznit

La fouille à laquelle les services de sécurité ont soumis le mis en cause au moment de son interpellation a permis la saisie de la totalité de la somme d’argent volée et de l’arme blanche utilisée pour commettre cet acte criminel, ajoute le communiqué.

