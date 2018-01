Ce qui est prévu au Sommet de l’UA avec la participation du Maroc

Le Secrétaire-général de l’Onu, Antonio Guterres, a visité, dimanche, l’exposition sur la contribution du Maroc aux opérations de paix et de sécurité et à l’action humanitaire en Afrique, organisée en marge du 30è sommet de l’Union africaine (UA), qui se tient au siège du bloc panafricain, à Addis-Abeba.

Sur le plan sécuritaire, le sommet d’Addis-Abeba examinera les moyens de juguler les poches de déstabilisation engendrée par le terrorisme et le crime organisé et de trouver la meilleure réponse à donner au phénomène de la migration clandestine qui touche nombre de pays africains.

Cette réforme vise à centrer l’action de l’organisation sur quatre domaines spécifiques : la paix et la sécurité, les affaires politiques, la création d’une zone de libre-échange continentale et la représentation de l’organisation dans les affaires mondiales.

Le Sommet de deux jours tentera de solidifier l’engagement politique pour une Afrique non corrompue, citoyenne et démocratiquement gouvernée, telle qu’elle est envisagée par l’Agenda 2063: “L’Afrique que nous voulons”.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’exécution de l’hymne de l’UA par la chorale de la Commission de l’UA, et par l’allocution de Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine, présentant le thème du sommet et souhaitant la bienvenue aux Présidents nouvellement élus du Liberia, de l’Angola et du Kenya.