Ce que le roi avait offert à Obama lorsqu’il était président

Lorsque le président Barack Obama était au pouvoir, il avait reçu des cadeaux de nombreux chefs d’Etats. Cigares, sculptures, pierres précieuses, bijoux ornés de diamants et de rubis…la liste est longue, rapporte la chaine Fox News qui s’est intéressée à des documents fédéraux publiés mercredi.

Fox News affirme qu’en 2015, Fidel Castro avait offert 205 cigares, une bouteille de rhum et un buste en bois à la famille Obama pour « apaiser les tensions » entre Cuba et les Etats-Unis. Une année plus tard, une grande assiette en céramique décorée d’une valeur estimée à 1.190 $ a été offerte par Castro à Michelle Obama. Les deux filles des Obama ont également reçu des robes en lin de Castro, deux estampes et une collection de musique cubaine sur CD d’une valeur de 1.164 $.

Parmi les cadeaux inhabituels offerts à Obama par les dirigeants étrangers au cours de sa dernière année au pouvoir figurait un ouvre-lettres argenté et un stylo de 56.720 $ du roi Salmane d’Arabie saoudite. Le président a également reçu une bicyclette électrique noire d’une valeur de 1.499 dollars du président argentin, qui a aussi donné deux maillots de Lionel Messi, évalués à 1.700 dollars.

Fox News ajoute que le roi Mohammed VI avait offert à la famille Obama « une broche en plaqué or ornée de diamants et de rubis, une pochette en or avec un fermoir en émeraude et en diamant, des boucles d’oreilles en diamant et des boucles d’oreilles en forme de larme d’or avec des diamants et des émeraudes. Ceux-ci ont été estimés à 101.200 $ et ont été remis aux Archives nationales ».

Soufiane Laraki