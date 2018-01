Ce que dit le département d’Etat américain à ceux qui vont au Maroc

Le département d’Etat américain a mis en place un nouveau système de son service « Conseils aux voyageurs », dans lequel le Maroc est classé dans la catégorie 1, la plus sûre pour les voyageurs américains, tandis que pour l’Algérie voisine la diplomatie US conseille de « faire preuve de prudence accrue » ou de « ne pas se rendre » dans certaines régions de ce pays, à cause des menaces terroristes élevées.

