Ce que coûtera l’organisation du Mondial 2026 au Maroc

A quelques mois de l’annonce de l’organisateur officiel du Mondial 2026, le Maroc affute ses armes pour remporter le sésame et abriter, pour la première fois, la prestigieuse compétition.

D’après Hesport, l’organisation de la Coupe du monde coûtera au royaume la bagatelle de 60 milliards de dirhams afin de réhabiliter plusieurs secteurs, conformément au cahier de charges de la FIFA.

Les 10 milliards annoncés, depuis quelques jours, par le ministère de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami ne concernent, selon la même source, que la construction de huit stades et la rénovation des six autres, selon les normes internationales. 14 stades seront prêts à accueillir les rencontres des 48 sélections qui participeront à l’édition 2026. La construction du nouveau stade de Casablanca, au niveau de Benslimane, coûtera, à lui seul, 200 milliards de centimes.

De plus, 50 milliards de dirhams seront consacrés à la réhabilitation des infrastructures routières et touristiques, du secteur de la santé et d’autres affaires générales.

Le budget général de l’organisation du Mondial 2026 au Maroc, estimé à six milliards de dollars, sera le 3ème budget le plus cher de l’histoire de la compétition après le Qatar (200 milliards de dollars) pour le Mondial 2022 et le Brésil (15 milliards de dollars) pour le Mondial 2014.

L’organisation de la Coupe du Monde 2010 a coûté trois milliards de dollars à l’Afrique du Sud et deux milliards de dollars à l’Allemagne pour celle de 2006.

Noura Mounib