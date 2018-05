Ce qu’a dit Emmanuel Macron à propos du Raja Casablanca

Dans un communiqué publié mardi soir par l’Elysée, le chef de l’Etat français a rendu un vibrant hommage à Henri Michel, soulignant qu’il était « un des entraîneurs les plus demandés de la coupe d’Afrique tant est reconnue sa capacité à faire monter en puissance des équipes en quête de succès, ce qu’il démontre aussi avec le Raja de Casablanca, champion d’Afrique des clubs en 2003 et champion du Maroc en 2004 ». Le président français a par ailleurs relevé que « la discrétion et l’humilité » d’Henri Michel, ex-sélectionneur de plusieurs équipes nationales dont la France, ainsi que le Maroc, pendant cinq ans, auront fait « presque oublier la carrière exceptionnelle qui fut la sienne ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK