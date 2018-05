Ce qu’a dit Benabdellah à propos de Hammouchi (VIDEO)

Comme tout le monde l’a appris avec une grande satisfaction et un immense soulagement, le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale a pris la peine de recevoir personnellement la victime, « Moul Triporteur », comme l’appelle désormais l’opinion publique marocaine. Et celle-ci a eu droit aux excuses de la DGSN, de la bouche même de Hammouchi.

Le patron des camarades de Feu Ali Yata et du Sage du parti du Livre, Moulay Ismaïl Alaoui, qui vient de briguer un troisième mandat à la tête de son parti, y a chaleureusement félicité Abdellatif Hammouchi. Et ce, à propos de sa façon humaine d’être intervenu dans l’affaire du conducteur de triporteur vertement tancé, insulté et humilié par un officier de police qui avait fortement indigné la Toile marocaine.