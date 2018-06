Lahcen Daoudi présente sa démission du gouvernement

Dans son communiqué, le secrétariat général du parti de la lampe a qualifié la participation de Daoudi à la manifestation de mardi soir, de comportement « inapproprié », exprimant par ailleurs son rejet de certaines déclarations et publications contraires à l’éthique et à la liberté d’expression émises par certains militants du parti à l’encontre du ministre démissionnaire.

