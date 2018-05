Ce qu’a coûté le boycott à Centrale Danone

« Il est impossible de ne plus utiliser le lait du rural. Cela créera une véritable crise. Les vaches produisent de grandes quantités de lait que les coopératives récupèrent chez les agriculteurs pour les vendre à l’entreprise sinon elles seront détruites », a-t-il averti. D’autant plus que la marge de bénéfice du lait pasteurisé, selon le responsable, ne dépasse pas 15 à 20 centimes par bouteille. A ce propos, il a confié que Centrale Danone réfléchit à transformer l’excès de lait en poudre.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK