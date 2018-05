Casablanca: violée par six hommes, elle est traitée de débauchée

Ikram a été violée par six élèves de son collège. Pendant ce drame, ils ont filmé les scènes de viol et ont diffusé les vidéos sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration à Le Site info, une proche d’Ikram, présente dans la salle, a confié que la victime n’a pas supporté les propos ignobles de la défense et s’est mise à pleurer. « Elle a été violée une seconde fois aujourd’hui! », s’est-elle désolée. Et l’injustice n’a pas fini de dire son dernier mot! Ceci, car à sa sortie du tribunal, Ikram a été agressée verbalement par les familles des accusés. « Elles l’ont méchamment insultée. Quelques minutes après, elle a eu une crise d’hystérie. C’était horrible », a rapporté la proche de la victime. Le tribunal a finalement reporté le procès au 25 mai prochain.

Ce 27 avril, le tribunal de première instance de Ain Sbaâ abritait l’audience du procès et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune fille a vécu un véritable choc. Pendant son plaidoyer, l’avocat des coupables l’a qualifiée de « débauchée ». Il a tenté de la provoquer et l’a accusée d’être responsable du viol!