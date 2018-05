Casablanca: une infirmière tabassée par le père d’un patient (Vidéo)

Meriem Bouakda, une infirmière à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca, a été violemment agressée dans la nuit du 19 au 20 mai pendant sa permanence.

Dans une déclaration à Le Site info, la jeune femme a confié qu’elle était au service de radiologie en compagnie de deux stagiaires lorsque son agresseur est arrivé avec son fils, victime d’un accident. «Il m’a sollicité pour réaliser une radiographie à son enfant. Je lui ai alors demandé de me présenter sa carte Ramed ou de se diriger à l’administration pour payer. Je n’ai fait que mon travail et je ne pouvais lui remettre les résultats des radios qu’après avoir reçu le bon de la facture payée», a souligné Meriem.

A son retour de l’administration, le père était, selon elle, dans un état hystérique, n’hésitant pas à méchamment insulter le staff médical.

«L’histoire a dégénéré lorsque le chauffeur d’une ambulance est intervenu pour calmer l’homme. Ce dernier, hors de lui, l’a attaqué et lui fait horriblement mal au bras. Quelques minutes après, il s’est dirigé vers moi et m’a asséné, par surprise, un coup de poing au visage, me blessant grièvement au nez et aux lèvres», a-t-elle ajouté.

L’infirmière a été transportée aux urgences de l’hôpital 20 août pour recevoir les soins nécessaires et son médecin traitant lui a prescrit un repos de 25 jours.

M.B.H.