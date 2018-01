Oukacha: un tournoi de mini-foot pour les détenus (VIDEO)

Le Centre de rééducation pour jeunes, à Ain Sbaâ, a abrité le 18 janvier la cérémonie d’ouverture du tournoi de mini-foot rassemblant des équipes de détenus de 12 pays africains.

En présence de l’ancien international Noureddine Naybet, du délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion Mohamed Tamek, du secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar, et du coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Azeddine Belmahi, plusieurs détenus de différents pays africains ont participé à des chorégraphies et présenté des chansons avant d’entamer le match d’ouverture. Cette rencontre opposait le Maroc au Nigéria et s’est soldée sur une victoire des nationaux sur le score de 3 à 1.

Par ailleurs, un partenariat a été signé entre la fédération royale marocaine de football, représentée par Naybet, et la délégation pénitentiaire.

S.L.