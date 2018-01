Casablanca: un père de famille désespéré se suicide

Au chômage depuis plusieurs mois, l’homme s’est donné la mort alors qu’il n’avait plus l’électricité à son domicile à cause de factures impayées, indique notre source.

D’après des sources de Le Site info, les témoignages des voisins attestent que la victime, née en 1970 et père de quatre filles, s’est suicidée parce qu’elle n’arrivait plus à subvenir aux besoins de sa famille.