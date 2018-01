Casablanca: un « Moul taxi » violeur activement recherché

Des sources du journal assurent que le nombre des femmes, ayant osé déposer plainte auprès des services de police, est de très loin inférieur au nombre exact des victimes de « moul taxi » de Casablanca. De même que des affaires du même genre s’étaient produites dans une autre zone de la capitale économique mais, depuis, les plaintes avaient cessé et le présumé coupable avait complètement disparu des radars. Toutefois, les mêmes sources précisent la récidive de ces actes criminels, avec le même modus operandi et avec les mêmes descriptions du coupable.

