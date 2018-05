Casablanca: un membre du MUR au cœur d’un scandale sexuel (Vidéo)

Une femme vient de lancer un pavé dans la mare en accusant R.B., membre du Mouvement unicité et réforme (MUR), d’avoir contracté un mariage coutumier (récitation de La Fatiha) et passé trois ans avec elle sans contrat de mariage légal.

