Casablanca: un grand cabinet d’avocat voit le jour

Mariam Rouissi, qui a acquis une solide expérience au sein du Cabinet Gide et fût la première femme associée d’un cabinet international à Casablanca, et Mohieddine El Amari, praticien intervenant à Casablanca depuis une dizaine d’années après une longue expérience à l’international, ont annoncé aujourd’hui leur association.

Actif au Maroc et ambitionnant de développer ses activités en Afrique de l’Ouest en accompagnement des acteurs de la coopération économique Sud/Sud, le Cabinet El Amari & Rouissi est principalement orienté vers les opérations de fusions-acquisitions, banque & finance, marchés de capitaux et partenariats entre les secteurs publics et privés.

Les deux fondateurs expliquent que « la complémentarité entre des associés rompus aux standards internationaux, avec à leur actif de nombreuses opérations structurantes pour le pays pour le compte d’institutions marocaines et étrangères, permet de présenter une offre de service intégrée à nos clients et constitue ainsi un atout majeur pour cette nouvelle structure ». Ils précisent: « notre association nous permet de proposer au marché une alternative crédible aux cabinets internationaux, basée sur une réelle compétitivité en termes de profondeur d’expertise, de track-record et de périmètre d’intervention, tout en offrant les avantages d’un cabinet indépendant en matière de proximité, flexibilité et disponibilité ».

S.L.