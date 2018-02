Casablanca: un Français gravement blessé après un jet de pierre sur l’autoroute

Rappelons que le week-end dernier, Mohand Laenser, Secrétaire général, a lui même été victime de jets de pierre sur une autoroute. Et les plaintes des citoyens, victimes d’attaques sur nos autoroutes semblent d’aggraver de jour en jour. La police a récemment procédé à des arrestations, notamment dans la zone de Mohammédia. Nul doute que les autorités vont prendre les choses un peu plus au sérieux pour combattre ce fléau.

Des malfrats ont essayé de stopper le véhicule, avec un « gros caillou » lancé sur le pare-brise. Le caillou a heurté son fils qui était à côté. Ce dernier, gravement blessé au visage, a passé quatre jours dans le coma. Et il s’en est très mal sorti: nerf optique écrasé à l’oeil droit, crâne extrêmement fragilisé et traumatisme psychologique pour la vie.