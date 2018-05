Casablanca: un cinéma en plein air pendant le Ramadan

Voici une belle initiative qui ravira les cinéphiles et les familles en quête de sorties familiales nocturnes et conviviales pendant les soirées ramadanesques. Elle rappelle un temps béni que les R’batis et Slaouis de moins de quarante temps ne peuvent pas connaître. Cela se passait dans un espace en plein air, sis derrière le Théâtre national Mohammed V. Et des bénévoles, férus de septième art, dont Yassine Zizi, journaliste à l’époque au sein de « L’Opinion », veillaient à la programmation de longs-métrages venus de divers horizons et projetés chaque soir. A noter que le spectacle était gratuit, que le public venait nombreux, les boissons chaudes ou fraîches étant aux frais des spectateurs.

Autre époque, autres moeurs et contraintes, mais même désir de fêter le cinéma dans toute sa richesse! Et c’est le Festival Cameo qui organise, depuis le 29 avril de ce mois sacré de Ramadan, ce menu cinématographique en plein air.

La métropole abrite la manifestation et l’hippodrome Casa-Anfa est le lieu choisi par les organisateurs pour les projections des films.

Ainsi, ce soir mardi 22 mai, les Casablancais intéressés étaient invités à avoir des frissons garantis en visionnant « Godzilla » de Roland Emmrich, avec Jean Reno. Et quand nous écrivons « invités », il ne faudrait pas qu’il y ait un quelconque quiproquo! L’entrée est bel et bien payante et il faudrait débourser 100 DH pour chaque séance, sachant qu’une boisson sera gracieusement offerte, ainsi qu’un pouf ou une banquette pour ménager ses parties charnues.

La liste des films concoctée par le Festival Cameo est des plus électriques et il y en a pour tous les goûts cinématographiques. Des films d’action, des romances, des films de science-fiction, des peplums, etc; sont au programme (cf ci-dessous). Un coup de coeur parmi d’autres: « Casablanca », le film américain mythique de Michael Curtiz, avec les inoubliables Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Long-métrage tourné en … 1942, dans des studios hollywodiens et pas du tout à Casablanca! Ce long-métrage en noir et blanc avait remporté trois récompenses (Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur et Oscar du meilleur scénario adapté) et il est au programme de la soirée ramadanesque du lundi 11 juin prochain.

A noter que les séances débutent à 21 heures et qu’il vaut mieux ne pas arriver en retard pour être sûr de trouver un pouf ou une banquette faisant partie des 150 prévus pour ce même nombre de spectateurs.

Bonne soirées cinématographiques ramadanesques à l’hippodrome Casa-Anfan et Ramadane karim!

Larbi Alaoui

