Casablanca: un bus percute violemment la façade d’un café (photos)

Le communiqué ajoute que les causes et les circonstances de l’accident restent indéterminées pour le moment en attendant de recueillir le témoignage du chauffeur et d’effectuer les analyses techniques du véhicule.

Le chauffeur n’ayant pas encore atteint le terminus pour récupérer les premiers passagers était seul à bord au moment de l’accident. Gravement blessé, il a perdu connaissance et a immédiatement été transporté à l’hôpital le plus proche.