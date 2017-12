Casablanca: tirs de sommation pour interpeller l’homme au sabre

La même source ajoute que « l’homme au sabre » s’est réfugié sur la terrasse de l’immeuble précité et a pu rejoindre un quartier mitoyen. Mais il n’est allé très loin car il a été rejoint par des policiers et interpellé illico. Les autorités compétentes ont diligenté une enquête sur cette affaire d’agression et de tentative d’enlèvement.

