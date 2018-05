Casablanca: première arrestation après l’appel au boycott

D’après une source de Le Site info, le mis en cause, 35 ans, a été arrêté suite à la diffusion, sur WhatsApp, d’une vidéo où il appelait, sous la menace de violence, les citoyens et les chauffeurs de taxis en particulier à boycotter certains produits de consommation.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK