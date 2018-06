Casablanca: Panique générale au quartier Moulay Rachid

Panique générale, peur et effroi sein des habitants du quartier Moulay Rachid de la métropole, vendredi soir. Ceci, car un jeune homme avait menacé de faire exploser la maison parentale à l’aide d’une bonbonne de gaz.

Le jeune homme de 25 ans était monté sur la terrasse pour exécuter sa folle menace, affirment des sources de Le Site info. Heureusement que des éléments de la Sûreté nationale et de la Protection civile, mis au courant, se sont rendus très rapidement sur les lieux et sont parvenus à dissuader le mis en cause de renoncer à son projet funeste. Le pire a été ainsi évité.

Les mêmes sources ont ajouté qu’il a fallu quand même des heures de négociations pour convaincre le jeune homme. Celui-ci a été aussitôt pris en charge et transféré à l’hôpital car il avait subi des blessures provoquées dans sa tentative de faire exploser la bonbonne.

L.A.

