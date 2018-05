Casablanca: « Moul Triporteur » sort de son silence (VIDEO)

Pour rappel, l’officier en question a été suspendu et passera en Conseil de discipline pour « manquement professionnel, dont une agression verbale et physique à l’encontre d’un citoyen », selon la DGSN. Une enquête a également été ouverte sous la supervision du parquet général.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK